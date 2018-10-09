«Микки Маус. Вдохновляя мир»: выставка в Москве к столетию великого мышонка

Москва, , 12:11 — REGNUM 11 октября в Центре дизайна Artplay откроется новая мультимедийная выставка «Микки Маус. Вдохновляя мир». По мнению организаторов, проект станет центральным событием юбилея Микки в России, который, видимо, будет широко отмечаться. Москвичи наконец-то смогут узнать подлинную и легендарную историю Микки Мауса, осознать его влияние на искусство, поп-культуру и индустрию моды. Это особенно подчеркивается в пресс-релизе Artplay.

Выставочный проект состоит из двух частей. В аванзалебудут представлены физические объекты — работы современных российских художников и предметы из коллекций знаменитых дизайнеров, вдохновленных Микки, — Alexander Terekhov, New Balance, Ray Ban, Opening Ceremony, Marc Jacobs, Neff и Coach. В мультимедийном зале посетители отправятся в трехмерное путешествие «Город Микки»: то есть от американской студии Уолта Диснея, где зародился знаменитый образ, до Fashion-выставки XXI века, где мышонок преображается в модного идола современности. Ни больше, ни меньше.

В специально организованной тематической фотосессии уже приняли участие такие российские звезды, такие как Анна и Надежда Михалковы, Павел Деревянко, Светлана Устинова, Маруся Зыкова и многие другие. Их совместные с Микки фотографии поклонники поп-культуры могут увидеть прямо на выставке.