Ридли Скотт снимет первый сериал в своей карьере

Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM Ридли Скотт впервые в своей карьере будет реализовывать проект для малых экранов. Он снимет сериал «Воспитанные волками» про андроидов для телеканала TNT. Об этом 8 октября сообщил портал IndieWire.

https://twitter.com/IndieWire/status/1049577708454330368

Согласно синопсису, в центре повествования будущего шоу будут находиться два андроида, в задачу которых воспитание детей на таинственной планете, где обосновались колонисты.

В результате расширения колонии в ней появляются религиозные разногласия и тут андроиды понимают, что контроль над верованиями людей — это крайне непростая задача. Сценарий к сериалу напишет Аарон Газиковски («Пленницы», 2013), он также займёт должность шоураннера.

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Напомним, последней режиссёрской работой Ридли Скотта стала скандальная картина «Все деньги мира». Из-за секс-скандала с Кевином Спейси Скотт вынужден был в рекордные сроки (8 дней) осуществить пересъёмку всех сцен фильма с его участием.

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