В Петербурге открылся Музей архитектурной керамики

Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В казематах Государева бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылся новый музей — Музей архитектурной керамики. Коллекцию «Керамарха» составили более двухсот предметов из фонда музея истории Санкт-Петербурга. Ее дополнили экспонаты, предоставленные Государственным Эрмитажем, Государственным музеем-заповедником «Петергоф», Научно-исследовательским музеем Российской академии художеств и другими известными учреждениями культуры, а также личной коллекцией директора компании «Паллада» Константина Лихолата.

На выставке можно увидеть образцы декора фасадов зданий, изразцовые печи и камины, фрагменты капители и колонн, художественную черепицу и многие другие редкие вещи. Самый большой экспонат — семиметровое панно, перенесенное с фасада дома на пл. Труда в Петербурге.

В экспозиции представлены образцы архитектурной керамики, выпущенные ведущими отечественными и европейскими производствами: керамической мастерской Л. Бонафеде, Товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова, художественно-керамическим производством «Гельдвейн — Ваулин», Саксонской печной фабрикой Эрнста Тайхерта в Майсене и другими.

Пока экспозиция расположилась на площади в 400 квадратных метров, но уже вскоре может быть расширена: она будет пополняться предметами из фондов Музея истории Санкт-Петербурга.