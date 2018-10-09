Вторник, 9 Октября 2018 года
13:15:02 МСК

В Петербурге открылся Музей архитектурной керамики

Культура

Уникальные изразцовые печи и детали керамических фасадов домов Петербурга стали экспонатами музея «Керамарх»

Санкт-Петербург, 9 октября 2018, 11:46 — REGNUM  В казематах Государева бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылся новый музей — Музей архитектурной керамики. Коллекцию «Керамарха» составили более двухсот предметов из фонда музея истории Санкт-Петербурга. Ее дополнили экспонаты, предоставленные Государственным Эрмитажем, Государственным музеем-заповедником «Петергоф», Научно-исследовательским музеем Российской академии художеств и другими известными учреждениями культуры, а также личной коллекцией директора компании «Паллада» Константина Лихолата.

На выставке можно увидеть образцы декора фасадов зданий, изразцовые печи и камины, фрагменты капители и колонн, художественную черепицу и многие другие редкие вещи. Самый большой экспонат — семиметровое панно, перенесенное с фасада дома на пл. Труда в Петербурге.

В экспозиции представлены образцы архитектурной керамики, выпущенные ведущими отечественными и европейскими производствами: керамической мастерской Л. Бонафеде, Товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова, художественно-керамическим производством «Гельдвейн — Ваулин», Саксонской печной фабрикой Эрнста Тайхерта в Майсене и другими.

Пока экспозиция расположилась на площади в 400 квадратных метров, но уже вскоре может быть расширена: она будет пополняться предметами из фондов Музея истории Санкт-Петербурга.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить