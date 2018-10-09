Стас Намин нашел альтернативу «попсовому мракобесию»

Москва, , 11:41 — REGNUM Известный композитор, рок-музыкант и член Российской академии художеств остался под большим впечатлением от музыкального тура в рамках проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» Галины Босой и благотворительного фонда «Предание», ставшего победителем первого в 2018 году конкурса грантов президента Российской Федерации. Проект завершил свой первый этап, записав детские и молодежные хоры в пяти городах России.

«Думаю, что при всём том засилии массовой культуры России попсой, всё-таки есть достаточное количество людей, которым это здорово надоело и которые хотели бы слышать что-то серьезное и красивое. Мне кажется, что «Псалмы» Галины Босой — это как раз та самая альтернатива попсовому мракобесию»,— сообщил пресс-центру проекта легенда отечественного шоу-бизнеса Стас Намин.

Автор и солистка проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» — российская певица с уникальным голосом диапазоном в 4 октавы, лидер группы Bosaya, композитор и продюсер Галина Босая. В 2015 году в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась его мировая премьера. Тогда впервые в истории 12 псалмов из памятника духовной поэзии «Псалтирь» прозвучали на русском языке в современной инструментальной обработке, с элементами нью-эйджа, инди-рока и электронной музыки. Этот смелый эксперимент получился настолько же неожиданным, насколько и удачным. Несколько месяцев назад проект Галины Босой и благотворительного общественного фонда содействия духовному развитию общества «Предание» получил поддержку Фонда президентских грантов. После чего стартовал музыкальный тур с участием детских хоров.

Пять хоровых коллективов из разных городов России выбрали по одному из псалмов, уже звучавших в проекте Галины Босой, чтобы перевести их в новую форму детского хорового пения в сопровождении современной электронной аранжировки. В результате получилось совершенно необычное по очарованию и степени воздействия на слушателя музыкальное произведение.

«Сейчас очень актуальны мысли и шаги, направленные на духовное единство, а музыка, псалмы меняют людей к лучшему, заставляют их глубже задуматься о своем предназначении. И в этом я вижу просветительскую миссию, которую несет наш проект», — отметила Галина Босая.

Псалмы прозвучали и были записаны в Москве, Челябинске, Краснотурьинске, Екатеринбурге и Дубне. Первый участник проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» — детский концертный хор «Феникс» московской ДМШ им. С.И. Танеева под руководством Елены Бессоновой, исполнил псалом №90.

«Текст псалма №90 пропитан добротой и жизнеутверждающими идеями. И воспитанники «Феникса» при исполнении очень искренне старались передать свою любовь к людям и к музыке. Надеюсь, что нам это удалось», — отметила Елена Бессонова.

На Урале в проекте участие приняли «Детская школа искусств № 8» им. Ю.Г.Суткового, капеллы мальчиков и юношей «Созвучие» под руководством Светланы Аристовой (Челябинск), детский хор при музыкальной школе №1 под руководством Нины Ганшу (Краснотурьинск) и коллектив Свердловского мужского хорового колледжа под руководством Сергея Пименова (Екатеринбург). Челябинские ребята выбрали псалом №96. Девичий коллектив из Краснотурьинска исполнили псалом №42, а известный на весь мир хор из Екатеринбурга записали псалом №116 и псалом №148. Хор «Юность» государственного университета «Дубна» под руководством Ольги Донченкопели псалом №36.

«Ранее к псалмам обращались Моцарт, Бах, Вивальди, Лист, Стравинский и многие другие великие композиторы, но на русском языке в рамках музыкального произведения эти молитвенные песнопения прозвучали впервые только в нашем исполнении. Надеемся, что этот тур поспособствует не только популяризации псалмов, но и развитию детских и молодежных хоров в различных регионах страны», — отмечает Галина Босая.

В каждом из городов происходила не просто запись, но целая программа, призванная изменить мировоззрение подростков, которым авторы пытаются донести то, что сегодня на эстраде востребована уже не только легкая, развлекательная музыка, но и образцы высокой духовной культуры. Сергей Забелин, исполнительный директор благотворительного общественного фонда содействия духовному развитию общества «Предание» отметил: «Песнь всех поколений: XII священный псалмов» — это синтез искусств на стыке культурных традиций и современного искусства. Одна из его просветительских целей — показать, что вкупе преемственность и новаторство являются одним из условий непрерывного духовного развития общества, связи поколений, истории и современности».

Основной социально-гуманитарной миссией проекта является помощь подрастающим музыкантам из регионов России в творческом развитии. За период реализации проекта авторы рассказывают широкой аудитории в России о современных формах работы с песенным наследием. Иными словами, юноши и девушки с классическим вокальным образованием должны понять, что они тоже способны стать звездами на российском музыкальном Олимпе, также, как это удалось сделать Галине Босой и ее группе. В средне‑ и долгосрочной перспективе выгодоприобретателем инициативы станет все российское общество.

Галина Босая рассказала: «Сегодня по статистике только один из десяти учеников российских районных музыкальных школ в итоге выбирает музыку в качестве своей профессии. Нашим проектом мы хотим создать своеобразный трамплин, «социальный лифт» для молодых музыкантов из регионов, который поднял бы их в творческом, профессиональном, и карьерном отношении».

Сопровождают проект Арнольд Манукян, лауреат и дипломат музыкальных конкурсов и фестивалей, композитор и саундпродюссер и гитарист группы Bosaya Вадим Зарюта.

По итогам тура лучшие хоровые коллективы примут участие в финальном концерте, который состоится 5 декабря в столице, в музее Победы на Поклонной горе. На одной сцене с юными вокалистами планируется выступление симфонического оркестра «Глобалис», группы Bosaya, солиста Большого театра Александра Перепечина и других российских исполнителей. В рамках концерта будет презентована новая пластинка «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» с участием детских хоров, записанная в ходе тура. Издателем альбома выступает Diamond Records. Над записью работают шведский саундпродюсер Томми Джи (Tommy Gee, известный по сотрудничеству с Селин Дион, Элтоном Джоном, Дуа Липа) и Вадим Зарюта. Техническое обеспечение записи осуществляет компания T-Audio.

Проект получил поддержку региональных властей Челябинской области, а также глав Челябинска и Краснотурьинска. На данный момент в проекте уже приняли участие более 350 талантливых детей и молодых исполнителей, а мастер-классы и лекции посетили более 1,5 тысячи человек.