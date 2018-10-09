Установка памятника Бодрову-младшему в Москве отложена

Москва, , 11:21 — REGNUM Установка памятника актеру Сергею Бодрова-младшего у станции метро «Баррикадная» отложена на неопределенное время. Комиссия по монументальному искусству должна была рассмотреть этот вопрос 11 октября, но из-за заключения архитектора и искусствоведа заседание отложено. Об этом сегодня, 9 октября, заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский передает АГН «Москва».

По его словам, памятник Бодрову-младшему дарит Москве инициативная группа, а для того, чтобы этот дар принять нужно заключение независимой экспертизы о качестве произведения. Такого заключения пока нет. Также не приняли решение относительно памятника депутаты Могордумы.

Но, вместе с тем, Воскресенский отметил, что если до заседания Комиссии я по монументальному искусству все документы будут собраны, то вопрос об установке памятника Бодрову-младшему внесут в повестку заседания. Ранее предполагалось, что решение по установке монумента будет принято в октябре 2018 года.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2002 года в результате схода лавины в Кармадонском ущелье в Северной Осетии погибли по меньшей мере 125 человек, в том числе Бодров-младший и его съёмочная группа. Бодров-младший сыграл в фильме Алексея Балабанова «Брат» Данилу Багрова, ставшего своеобразным «героем конца 90-х».

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