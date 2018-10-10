Неизведанные миры и сибирские приключения в компании ослика и поросёнка

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Издательство «Бумкнига» выпустило сразу четыре новых комикса: Terra Incognita Аскольда Акишина, «Сибирь» Уго Пратта, а также «Ариоль. Лучший в мире поросёнок» и «Ариоль. Телячьи нежности» Эмманюэля Гибера и Марка Бутавана.

Terra Incognita

Пионер российского комикса Аскольд Акишин увлекает читателя в фантастическое путешествие, где его ждут неизведанные миры, загадочные существа, мистические трансформации и глубокая таинственная тишина. Книга выполнена без слов, что позволяет выйти за границы визуального повествования и по-своему интерпретировать описанные события.

Аскольд Акишин известен не только на родине, но и за рубежом. Нередко иностранные специалисты в области «девятого искусства» называют его «визитной карточкой» российского комикса в жанре «хоррор». Помимо ужасов и фантастики, творчество художника включает в себя исторический, военный, приключенческий, детский, сверхгероический, документальный жанры, а также детектив и андерграунд.

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«Сибирь»

«Сибирь» — вторая длинная история об искателе приключений Корто Мальтезе, которую многие исследователи признают лучшей работой Уго Пратта. Это история о сибирских приключениях Корто Мальтезе и его тёмного alter ego капитана Распутина. Действие новеллы разворачивается в 1919 году — по бескрайним просторам снуют бронепоезда, на одном из которых, по слухам, перевозят царское золото. За ним охотятся китайские военные правители, маньчжурские банды, союзники и многочисленные тайные общества. Впрочем, у главного героя на этот счёт свои планы. Комикс доступен в двух форматах: цветном и черно-белом.

Серия книг про Корто Мальтезе неоднократно получала премии в Италии, Франции, Бельгии и Германии. В 2005 году в США имя Уго Пратта внесли в Зал славы Уилла Айснера.

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«Ариоль. Лучший в мире поросёнок» и «Ариоль. Телячьи нежности»

В третьем томе серии комиксов о маленьком осле Ариоле и его лучшем друге поросёнке Рамоно главных героев ждут новые приключения. Ариолю предстоит провести летние каникулы у дедушки Тотоля и бабушки Оселии, побывать в гостях у Рамоно, взять автограф у автора «Шевалье Мустанга» и почувствовать себя поэтом, чтобы завоевать внимание Петулы.

Не меньше интересных событий предстоит и в следующей части. Потеря ключей от дома, приезд дяди Брокко, разоблачение «хитрой машинки» Рамоно, урок граффити и школьная фотосессия — далеко не всё, что ждёт юного читателя.

«Ариоль» — серия комиксов о повседневной жизни маленького ослика и поросёнка. Героев придумал один из наиболее авторитетных французских комиксистов Эмманюэль Гибер, а нарисовал известный детский иллюстратор Марк Бутаван.

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