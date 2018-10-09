В Москве проходит выставка «Путешествие как искусство»

Москва, , 16:26 — REGNUM В Москве до конца ноября в государственном Музее моды проходит выставка писателя и путешественника Павла Манылова «Путешествия как искусство», передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Экспозиция переносит в интерьеры легендарных отелей с помощью объемных декораций, света, музыки, антикварных и редких предметов, книг, аутентичных и стилизованных мужских и женских костюмов.

Центральное место экспозиции занимает эпоха модерна с главными героями — меценатом Саввой Мамонтовым и красавицей-танцовщицей, музой импрессионистов Клео Де Мерод. Посетителей ждет также зал «Сингапур», оформленный в богемном колониальном стиле, а история построена вокруг знаменитого отеля Raffles, зал «Сицилия», «Флоренция», «Венеция». В обширном разделе экспозиции, посвященном Коко Шанель, можно погрузиться в атмосферу сразу двух городов — Парижа и Довиля.

В течение выставки можно послушать лекции преподавателей, экспертов в области моды и дизайна и насладиться дефиле.

Смотрите галерею к статье