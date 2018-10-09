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В Москве проходит выставка «Путешествие как искусство»

Культура

Исторически достоверные фотопутешествия Павла Манылова

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В Москве проходит выставка «Путешествие как искусство»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

Москва, 9 октября 2018, 16:26 — REGNUM  В Москве до конца ноября в государственном Музее моды проходит выставка писателя и путешественника Павла Манылова «Путешествия как искусство», передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

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Зал «Сингапур»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зал «Сингапур»
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Образ Сергея Есенина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Образ Сергея Есенина
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Советский телевизор в зале «Националь»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Советский телевизор в зале «Националь»

Экспозиция переносит в интерьеры легендарных отелей с помощью объемных декораций, света, музыки, антикварных и редких предметов, книг, аутентичных и стилизованных мужских и женских костюмов.

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Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды
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Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка «Путешествия как искусство» в Музее моды

Центральное место экспозиции занимает эпоха модерна с главными героями — меценатом Саввой Мамонтовым и красавицей-танцовщицей, музой импрессионистов Клео Де Мерод. Посетителей ждет также зал «Сингапур», оформленный в богемном колониальном стиле, а история построена вокруг знаменитого отеля Raffles, зал «Сицилия», «Флоренция», «Венеция». В обширном разделе экспозиции, посвященном Коко Шанель, можно погрузиться в атмосферу сразу двух городов — Парижа и Довиля.

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Зона «Ритц Париж» и «Довиль» посвящены Коко Шанель
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зона «Ритц Париж» и «Довиль» посвящены Коко Шанель
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Чёрная шляпка с вуалью, Америка; 1940-е гг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Чёрная шляпка с вуалью, Америка; 1940-е гг
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Образы гангстеров в зале «Сицилия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Образы гангстеров в зале «Сицилия»

В течение выставки можно послушать лекции преподавателей, экспертов в области моды и дизайна и насладиться дефиле.

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regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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