Сочи, Краснодарский край, 9 октября 2018, 10:06 — REGNUM С 23 по 29 октября Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова проведет в четырех городах на юге страны проект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Он будет посвящен жизни и творчеству великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Особенность этого форума — передвижной формат: лекции, мастер-классы, спектакль, выставка — все будет «скомпоновано» в один день. Такие творчески максимально насыщенные дни будут проведены в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ессентуках. При этом сам мастер, Никита Сергеевич Михалков, уверяет, что во время культурного форума не будет ничего статичного, все будет превращаться, передвигаться, жить своей полной жизнью, что отвечает предназначению метаморфозы.
Академия Михалкова проведет фестиваль Чехова в четырех городах
Ими станут Сочи, Краснодар, Ростове-на-Дону и Ессентуки
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