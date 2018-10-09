Академия Михалкова проведет фестиваль Чехова в четырех городах

Сочи, Краснодарский край, , 10:06 — REGNUM С 23 по 29 октября Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова проведет в четырех городах на юге страны проект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня». Он будет посвящен жизни и творчеству великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Особенность этого форума — передвижной формат: лекции, мастер-классы, спектакль, выставка — все будет «скомпоновано» в один день. Такие творчески максимально насыщенные дни будут проведены в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ессентуках. При этом сам мастер, Никита Сергеевич Михалков, уверяет, что во время культурного форума не будет ничего статичного, все будет превращаться, передвигаться, жить своей полной жизнью, что отвечает предназначению метаморфозы.