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В Архангельске открывается Российско-норвежский культурный форум

Культура

Участники форума обсудят вопросы представления исторического наследия в современных реалиях

Архангельск, 9 октября 2018, 09:39 — REGNUM  С 9 по 11 октября в Архангельске будет проходить IX Российско-норвежский культурный форум. Организаторами заявлено сразу две значительных темы «Местные истории: переосмысление традиций и современная интерпретация» и «Музыка как средство национальной идентификации». Об этом сообщается в релизе администрации области.

Форум проводится в соответствии с российско-норвежским планом действий по сотрудничеству в области культуры на Крайнем Севере и программой сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и по делам церкви Королевства Норвегия.

В Архангельске деятели культуры двух стран, историки, музыканты, работники музеев и библиотек, писатели пяти российских регионов: Архангельской и Мурманской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, и трех норвежских — провинций Нурланн, Тромс и Финнмарк обсудят вопросы укрепления культурных связей, сохранения исторического наследия, создания новых туристических маршрутов, обмена творческими коллективами, организации музыкальных фестивалей.

Гости форума посетят мастер-классы по традиционным северным ремеслам, побывают на экскурсиях в архангельских музеех.

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Культурная хроника
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