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«Материнский крик о мире» привлек более 200 тыс. посетителей в Китае

Культура

Выставка проходит в Китайском музее керамики в городе Цзиндэчжэнь на юго-востоке страны под заголовком «Материнский крик о мире»

Наньчан, Китай, 9 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Выставка скульптур на антивоенную тематику австралийской художницы Дианы Вильямс привлекла более 200 тыс. посетителей с момента её начала в середине мая 2018 года, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Выставка проходит в Китайском музее керамики в городе Цзиндэчжэнь на юго-востоке страны под заголовком «Материнский крик о мире». Город также известен, как «керамическая столица Китая».

В общей сложности 42 работы наглядно демонстрируют ужасы войны: вот, к примеру беременная женщина наклоняется перед огромной бомбой, по которой карабкается ребенок помимо прочих.

По словам 64-летней Вильямс, которая поселилась в городе Цзиндэчжэнь и проживает там более 14 лет, всему, что она научилась, она благодарна мастеру Лю Яюаньчану. Она также отметил, что её идея касательно выставки частично родилась благодаря её чувствам касательно участия Австралии в войне в Ираке.

Художница отмечает, что ее работы отражают проблемы смысла жизни и войны через резкий контраст между живыми изображениями матерей с их детьми на фоне ужасов войны.

«Эта выставка — демонстрация того, чему я научилась за последние 14 лет и мой подарок городу», — заявила она, добавив, что планирует выставить свои работы в других городах Китая в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в Гуйчжоуском музее искусств города Гуйяна в Ктиая открылась выставка 500 шедевров знаменитых китайских художников, выполненных тушью в национальном китайском стиле гохуа.

Читайте ранее в этом сюжете: Выставка традиционной китайской живописи открылась в провинции Гуйчжоу

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