В Москве открывается Фестиваль французского кино

Москва, , 08:41 — REGNUM С 9 по 14 октября в Москве в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» будет проходить V Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANÇAIS».Он организован при поддержкеПосольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез.

В рамках фестиваля состоятся премьеры наиболее ярких фильмов сезона, лауреатов и участников международных фестивалей. Это, по утверждению устроителей, не коммерческое кино, это картины, снятые из любви к искусству.

Откроется смотр в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском"премьерой фильма Романа Полански «Основано на реальных событиях». Картину зрителям представит актер Венсан Перес. Мировая премьера психологического триллера состоялась на 70-м Каннском кинофестивале вне конкурса.

Также зрители увидят один из самых ожидаемых фильмов Франции этого года — «Экстаз» Гаспара Ноэ, триллер «Черная полоса» с Венсаном Касселем, комедию «Мне по кайфу» с Жаном Дюжарденом, криминальную драму «Лукас» с Жан-Клодом Ван Даммом и другие ленты.

В рамках фестиваля в 16 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.