Вторник, 9 Октября 2018 года
09:48:51 МСК

В Москве открывается Фестиваль французского кино

Культура

Откроется смотр премьерой фильма Романа Полански «Основано на реальных событиях»

Москва, 9 октября 2018, 08:41 — REGNUM  С 9 по 14 октября в Москве в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» будет проходить V Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANÇAIS».Он организован при поддержкеПосольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез.

В рамках фестиваля состоятся премьеры наиболее ярких фильмов сезона, лауреатов и участников международных фестивалей. Это, по утверждению устроителей, не коммерческое кино, это картины, снятые из любви к искусству.

Откроется смотр в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском"премьерой фильма Романа Полански «Основано на реальных событиях». Картину зрителям представит актер Венсан Перес. Мировая премьера психологического триллера состоялась на 70-м Каннском кинофестивале вне конкурса.

Также зрители увидят один из самых ожидаемых фильмов Франции этого года — «Экстаз» Гаспара Ноэ, триллер «Черная полоса» с Венсаном Касселем, комедию «Мне по кайфу» с Жаном Дюжарденом, криминальную драму «Лукас» с Жан-Клодом Ван Даммом и другие ленты.

В рамках фестиваля в 16 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить