Назван топ-5 самых популярных у миллениалов сериалов Netflix

Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM Компания Netflix опубликовала рейтинг шоу, наиболее популярных среди миллениалов (поколение, родившееся после 1981 года). Список был опубликован 9 октября на портале Kinoafisha.

Особых неожиданностей исследование не принесло. Место лидера досталось сериалу «Очень странные дела», на второй позиции оказалось шоу Netflix и Marvel «Сорвиголова». Третью строчку занял проект «Оранжевый — хит сезона». В топ-5 также вошли сериалы «Корона» и «Черное зеркало».

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Напомним, первый эпизод сериала «Очень странные дела» Netflix выложит на своём сайте 31 октября 2019 года. Над его созданием работают Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви. Самый первый эпизод шоу был показан 11 июля 2016 года.

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