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Скончался ведущий артист театра Северного флота Алексей Гудин

Культура

О трагической гибели артиста сообщил коллектив Драматического театра Северного флота

Мурманск, 9 октября 2018, 08:20 — REGNUM  Ведущий актер Драматического театра Северного флота Алексей Гудин скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте».

"Коллектив Драматического театра Северного флота выражает самые глубокие и искренние соболезнование родным и близким Алексея Михайловича в связи с его безвременной кончиной», — говорится в сообщении.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Также в пресс-службе отметили, что Гудин является лауреатом и дипломантом многих театральных фестивалей, он был награжден медалью Минобороны РФ «За трудовую доблесть», а 13 июня 2018 года своим указом президент РФ Владимир Путин наградил артиста медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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