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Онлайн-шутер Warface официально вышел на Xbox One

Культура

Обладатели платформы получат уникальный контент

Вашингтон, 9 октября 2018, 08:11 — REGNUM  Сегодня, 9 октября 2018 года, известный онлайн-шутер (многопользовательская игра, подразумевающая использование огнестрельного оружия) Warface стал доступен на платформе Xbox One. Также его можно приобрести в магазине Microsoft store для Windows 10.

Как ранее сообщали представители Crytek (разработчик игры), владельцы Xbox One получат уникальный контент, частью которого будет несколько десятков карт и PvP-режимы.

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Напомним, Warface использует модель Free-to-play, которая подразумевает возможность играть без обязательного внесения денежных средств. Игра была анонсирована ещё в ноябре 2010 года, а вышла она в апреле 2012 года. На платформе PS4 Warface стала доступна 19 сентября 2018 года.

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