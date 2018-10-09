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Названы претенденты на выбывание в девятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Культура

Пока что в списке всего два персонажа

Нью-Йорк, США, 9 октября 2018, 07:48 — REGNUM  На фоне того, как один из участников проекта «Ходячие мертвецы» Норман Ридус (Дэрил Диксон) заявил, что в девятом сезоне поклонники сериала увидят смерти многих важных персонажей, портал Screen Rant после премьеры девятого сезона шоу решил составить свой список первых претендентов на выбывание. Он был опубликован 8 октября на сайте издания.

Пока в списке не так много персонажей. Первым в нём стоит Кен, сын кузнеца Хиллтопа. Он был новым персонажем в девятом сезоне и, как отмечает издание, изначально было совершенно ясно, что он обречен. На втором месте расположился Грегори, бывший глава поселения, затаивший злобу на Мэгги Грин (Лорен Коэн).

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Напомним, первый эпизод 9 сезон сериала «Ходячие мертвецы» показали на телеканале AMC 7 октября 2018 года. Ранее было объявлено, что Эндрю Линкольн, который играет в шоу Рика Граймса, перейдёт с должности актёра на должность режиссера. Судьба его персонажа будет показана в девятом сезоне.

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