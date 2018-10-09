Вместо управления инспекция: кто будет охранять памятники в Новосибирске

Новосибирск, , 07:04 — REGNUM Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области будет переименовано в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Андреем Травниковым.

«Переименовать управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства области. — В разделе II структуры областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области после слов «Государственная жилищная инспекция Новосибирской области» дополнить абзацем следующего содержания: «Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников упразднил управление по государственной охране объектов культурного наследия «в целях формирования эффективной структуры областных исполнительных органов государственной власти». Все функции управления были переданы в региональное министерство культуры.

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Это вызвало активное обсуждение среди представителей новосибирской общественности, архитекторов и краеведов.

Позже министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников заявил, что работа по охране памятников в регионе усилится и получит новый импульс.

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