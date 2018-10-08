Таможенники вернули культурные ценности церкви в Северной Осетии

Владикавказ, , 16:52 — REGNUM Четыре старинные иконы передали таможенники Северной Осетии управлению Владикавказской епархии. Ценности были изъяты при попытке их незаконного вывоза из России в июле 2001 года на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе таможенного органа.

Все это время они являлись вещественными доказательствами по уголовному делу, и, наконец, пришло время передать их в собственность Российской Федерации. Иконы написаны в 19−20 веках, состояние их оценено как удовлетворительное. Среди ценностей, возвращенных церкви, иконы «Гребенская Пресвятая Богородица», «Чудо Святого Георгия о змие», «Святой Преподобный Николай» и «Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками».

Как отметили в епархии, последний раз подобная передача ценностей состоялась в середине 90-х годов. Тогда Художественный музей передал в церкви Северной Осетии несколько дореволюционных икон из фонда музея.