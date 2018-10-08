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Минкультуры России вышло из состава организаторов «Золотой маски»

Культура

Ведомство фактически не влияло на принятие каких-либо решений в рамках премии, пояснили в пресс-службе Минкультуры

Минкультуры России вышло из состава организаторов «Золотой маски»
Олег Шейнцис. Золотая маска — эскиз. 1993

Москва, 8 октября 2018, 16:51 — REGNUM  Министерство культуры России вышло из состава организаторов театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает 8 октября пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, такое решение было принято «в связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии».

«Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, поскольку фактически не влияем на принятие каких-либо решений», — говорится в сообщении.

Подчёркивается также, что наличие или отсутствие министерства в списке организаторов «не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы её финансирования».

Как сообщается, соответствующие письма за подписью замминистра культуры Павла Степанова были направлены председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, а также президенту «Золотой маски» Игорю Костолевскому и её генеральному директору Марии Ревякиной.

Напомним, национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России в качестве ежегодной профессиональной премии за лучшие работы сезона во всех жанрах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

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