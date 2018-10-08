Звезда «Игры престолов» про финал шоу: «Я чуть себе все глаза не выплакала»

Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM Софи Тёрнер, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Сансы Старк, заявила на фестивале Comic Con в Нью-Йорке: она была под сильным впечатлением от его финала и финальных сцен своей героини. Об этом 7 октября сообщил портал Winter Is Coming.

«Дэвид и Дэн (Бениофф и Уэйсс, продюсеры — ИА REGNUM ) просто берут сценарный план для их любимой сцены вашего любимого персонажа во всех «Играх престолов», и они пишут эту очень долгую заметку в конце. Я чуть себе все глаза не выплакала. Я не могла перестать дрожать и плакать на протяжении многих часов. Я по-прежнему не могу смириться с тем, что все закончено. Я думаю, что не смирюсь, что все закончилось, пока не наступит новый год и я не вернусь домой в Белфаст в семью», — сказала Тёрнер.

Читайте также: Новое шоу «Звёздный путь» про Жана-Люка Пикара не будет мини-сериалом

Напомним, ранее Питер Динклэйдж, исполнивший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, сказал, что ему было очень трудно прощаться с сериалом. Актёр заявил, что он «не просто прощался с шоу, а прощался с жизнью» в нём. Он пояснил, что обычно он живет в Нью-Йорке, но ему часто приходилось оставаться на выходные в местах, где проходили съёмки. Из-за этого Динклэйдж «пустил глубокие корни в сообществе Ирландии» и других странах Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Питер Динклэйдж рассказал о последнем дне съёмок «Игры престолов»