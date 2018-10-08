Пермь, , 15:49 — REGNUM В Перми завершился Третий международный фестиваль Мартина Макдонаха, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Организатором мероприятия выступил пермский театр «У Моста», известный на весь мир постановками современного англо-ирландского драматурга.

Гран-при фестиваля получил чешский коллектив «Чиногерни клуб», за постановку спектакля «Палачи». Театр из Праги известен тем, что открыл для Европейского союза творчество Макдонаха.

Приз за лучшую женскую роль получила Анжелика Гришкина, исполнившая роль Морин в спектакле «Королева красоты», который был представлен Государственным русским драматическим театром города Стерлитамак.

В номинации лучшая мужская роль был отмечен Златан Видовиц, выступивший в роли Коулмена в спектакле «Сиротливый Запад». Коллектив прибыл на фестиваль из Боснии и Герцеговины.

Лучшая женская роль второго плана была сыграна Валентиной Дорофеевой в роли Мэг из спектакля «Королева красоты». Актриса представляла театр драмы имени Савина из города Сыктывкар.

Дмитрий Володин был награжден призом за лучшую мужскую роль второго плана в спектакле «Череп из Коннемары». Артист выступил в амплуа Мартина Хэнлана, созданного стараниями Московского драматического театра Армена Джигарханяна.

Театр Art Theatre из Румынии, за постановку «Человека-подушки» получил приз за лучший актерский ансамбль. По мнению многих экспертов, данный коллектив был достоин главного приза не менее, чем знаменитый чешский театр «Чиногери клуб».

Напомним, международный фестиваль Мартина Макдонаха проходит в Перми уже в третий раз. В этом году мероприятие посетили артисты из 10 стран, на сцене были показаны 25 спектаклей.

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