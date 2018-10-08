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Новое шоу «Звёздный путь» про Жана-Люка Пикара не будет мини-сериалом

Культура

Патрик Стюарт вновь исполнит роль хорошо знакомого ему персонажа

Нью-Йорк, США, 8 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Создатели сериала «Звёздный путь» Алекс Курцман и Хизер Кадин подтвердили информацию о том, что новый сериал про Жана-Люка Пикара получит несколько сезонов. Об этом 7 октября сообщил портал Сomicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1049068107711447040

Ранее в сети блуждали слухи о том, что в рамках этого нового проекта канала CBS All Access будет выпущено всего несколько серий. Продюсеры полностью их опровергли и сообщили, что съёмки шоу начнутся в апреле 2019 года.

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Напомним, ожидается, что события нового сериала «Звездный путь» будут происходить через два десятиления после событий, показанных в шоу «Звёздный путь: Возмездие» (2002). Роль Жана-Люка Пикара вновь исполнит Патрик Стюарт.

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