В сеть выложили новые 10 минут геймплея игры Days Gone

Бенд, США, , 15:09 — REGNUM В сеть выложили очередные 10 минут геймплея (игрового процесса) предстоящей игры Days Gone («Минувшие дни»), в которой игроки смогут почувствовать себя в шкуре байкера, пытающегося выжить в мире зомби-апокалипсиса. Ролик был опубликован 7 октября на портале Playfront.

Days Gone представляет собой ролевую игру в жанре Survival (выживание). Её разрабатывает компания SIE Bend Studio. Дата начала продаж запланирована на 22 февраля 2019 года.

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Напомним, по сюжету Days Gone, главный герой сумел пережить эпидемию, которая превратила большую часть населения земли в неких «фрикеров» (это не зомби, а видоизменившиеся люди, некоторые из них сохранили способность мыслить). Теперь ему для того, чтобы выжить, приходится передвигаться на своём мотоцикле по территории бывших США.

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