Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Готэм»

Нью-Йорк, США, , 14:21 — REGNUM Вышел первый трейлер пятого сезона сериала «Готэм» Бруно Хеллера. Ролик был опубликован 7 октября 2018 года на YouTube-канале Comic Network.

Ожидается, что первый эпизод пятого сезона выйдет не ранее начала 2019 года, точная дата премьеры ещё не объявлена. Главные роли в шоу исполняют Бенджамин Маккензи, Камрен Бикондова, Дэвид Мазуз, Робин Лорд Тейлор и Кори Майкл Смит.

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Напомним, сериал «Готэм» выходит на канале Fox с сентября 2014 года. Его производством занимаются компании DC Entertainment, Primrose Hill Productions и Warner Bros. Television.

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