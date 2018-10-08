Дэвид Харбор готов прийти на свою свадьбу в костюме Хеллбоя

Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Актёр Дэвид Харбор пообещал фанатам, что он придёт на собственную свадьбу в образе Хеллбоя в том случае, если они сделают 666 тыс. репостов его публикации. Соответствующий пост Харбор разместил 7 октября в соцсети Twitter.

https://twitter.com/DavidKHarbour/status/1048690262854316032

Актёр написал, что он понимает, насколько это огромное число, однако фанаты также должны понять, что ему очень трудно будет получить на это благословение от церкви. На данный момент его запись набрала лишь немногим более 19,8 тыс. репостов. Харбор добавил, что он готов «скинуть» 500 тыс., если создатель комикса Майк Миньола согласится прочесть поэму во время церемонии.

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Напомним, Дэвида Харбора зрители хорошо знают по его роли шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела». Он также снимался в фильмах «Отряд самоубийц» и «Великий уравнитель». Актёр исполнит главную роль в будущей перезагрузке «Хеллбоя».