В Томске открылся кинофестиваль стран Евросоюза

Томск, , 12:44 — REGNUM Официальное открытие Фестиваля кино стран Европейского союза состоялось в Международном культурном центре Томского политехнического университета (ТПУ) в минувшее воскресенье, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие глава представительства Евросоюза в России Маркус Эдерер, а также представители посольств 18 стран Евросоюза, включая Данию, Испанию, Францию, Португалию, Германию и другие. Торжественную часть открытия фестиваля посетили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, мэр Томска Иван Кляйн, ректор ТПУ Пётр Чубик.

«Впервые в истории нашей страны и в истории Евросоюза столько глав дипломатических представительств сообща приехали в регион России. И я бесконечно благодарен всем послам за то, что нашли возможность приехать к нам в Сибирь, в Томск», — сказал Жвачкин на церемонии открытия.

«Культурные связи России и Евросоюза нерушимы, они исчисляются веками. И такой жанр искусства как кино укрепляет эти связи», — отметил в приветственном слове посол Эдерер.

Первым фильмом, открывшим кинофестиваль, стала французская комедия «Розали Блюм» режиссера Жюльена Рапно. Лента, номинированная в 2017 году на французскую кинопремию «Сезар» как самый успешный режиссерский дебют была показана в Томске впервые. Всего в рамках фестиваля будет показано 15 фильмов. Мероприятие завершится 19 октября.