Microsoft Store изменил дату выхода шутера Crackdown 3

Вашингтон, , 12:42 — REGNUM В Microsoft Store изменилась дата выхода шутера Crackdown 3: с 22 на 28 февраля 2019 года. Об этом 8 октября сообщил британский портал Gamereactor.

Таким образом, игра поступит в продажу на неделю позже даты, которую ранее называли Microsoft и Reagent Games. Пока что компании никак не прокомментировали произошедшее. По мнению некоторых изданий, дата переноса может быть связана с тем, что день 22 февраля 2019 года и так достаточно загружен премьерами, в продажу должны поступить такие игры, как «Метро Исход», Anthem и Days Gone.

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Напомним, Crackdown 3 представляет собой шутер от третьего лица с элементами песочницы. Игра создана на базе «движка» Unreal Engine 4, она выйдет на платформах Xbox One и PC (Windows 10).

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