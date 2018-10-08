Марго Робби может сыграть Барби в будущем фильме

Лос-Анджелес, США, , 12:16 — REGNUM Марго Робби может исполнить роль Барби в будущем одноимённом игровом фильме. Сейчас актриса проводит переговоры с компанией Mattel. Об этом 8 октября сообщил журнал Vogue Australia.

Некоторые СМИ пишут: интерес к должности режиссёра фильма проявила Пэтти Дженкинс, снявшая киноленту «Чудо-женщина». Однако официально этот слух пока не подтвердили.

Читайте также: Режиссёры «Мстителей 4» «уволили» Марка Руффало после его спойлера

Напомним, проект фильма «Барби» существует ещё с 2014 года. Изначально главную роль в картине должна была исполнить Эми Шумер, однако она отказалась от неё из-за совпадения графиков съёмок. После этого производство сначала было поставлено на паузу, а затем права на экранизацию вернулись от Sony к Mattel. Позже компания обратилась с соответствующим предложением к Warner Bros. и LuckyChap.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Веном» окупился уже в первые выходные проката