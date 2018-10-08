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Марго Робби может сыграть Барби в будущем фильме

Культура

Данный проект существует ещё с 2014 года

Марго Робби может сыграть Барби в будущем фильме
Eva Rinaldi
Марго Робби

Лос-Анджелес, США, 8 октября 2018, 12:16 — REGNUM  Марго Робби может исполнить роль Барби в будущем одноимённом игровом фильме. Сейчас актриса проводит переговоры с компанией Mattel. Об этом 8 октября сообщил журнал Vogue Australia.

Некоторые СМИ пишут: интерес к должности режиссёра фильма проявила Пэтти Дженкинс, снявшая киноленту «Чудо-женщина». Однако официально этот слух пока не подтвердили.

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Напомним, проект фильма «Барби» существует ещё с 2014 года. Изначально главную роль в картине должна была исполнить Эми Шумер, однако она отказалась от неё из-за совпадения графиков съёмок. После этого производство сначала было поставлено на паузу, а затем права на экранизацию вернулись от Sony к Mattel. Позже компания обратилась с соответствующим предложением к Warner Bros. и LuckyChap.

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