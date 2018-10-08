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Фильм «Веном» окупился уже в первые выходные проката

Культура

Сумма общемировых сборов картины составила $205,2 млн

Лос-Анджелес, США, 8 октября 2018, 11:09 — REGNUM  В первые выходные проката фильм Marvel «Веном» смог собрать в США около $80 млн. Сумма сборов картины в международном прокате составила около $125,2 млн. Об этом 7 октября сообщил портал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1049162723093708800

Таким образом, сумма общемировых сборов «Венома» составила $205,2 млн. Это означает, что несмотря на низкие оценки, которые дали фильму критики, его производство окупилось в первые же выходные показов.

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Напомним, бюджет «Венома» составил $100 млн. Снимал картину режиссёр Рубен Флейшер, главную роль исполнил Том Харди.На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 4,5 баллов из 10. На сайте Metacritic картину оценили в 35 баллов.

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