Фильм «Веном» окупился уже в первые выходные проката

Лос-Анджелес, США, , 11:09 — REGNUM В первые выходные проката фильм Marvel «Веном» смог собрать в США около $80 млн. Сумма сборов картины в международном прокате составила около $125,2 млн. Об этом 7 октября сообщил портал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1049162723093708800

Таким образом, сумма общемировых сборов «Венома» составила $205,2 млн. Это означает, что несмотря на низкие оценки, которые дали фильму критики, его производство окупилось в первые же выходные показов.

Читайте также: Режиссёры «Мстителей 4» «уволили» Марка Руффало после его спойлера

Напомним, бюджет «Венома» составил $100 млн. Снимал картину режиссёр Рубен Флейшер, главную роль исполнил Том Харди.На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 4,5 баллов из 10. На сайте Metacritic картину оценили в 35 баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм Marvel «Веном» собрал в первые выходные проката около 1 млрд рублей