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Режиссёры «Мстителей 4» «уволили» Марка Руффало после его спойлера

Культура

Фанаты киновселенной встали на защиту актёра

Лос-Анджелес, США, 8 октября 2018, 10:44 — REGNUM  Режиссёры Энтони и Джо Руссо написали в Twitter актёра Марка Руффало «Марк, ты уволен» после того, как он выдал спойлер, касающийся названия «Мстителей 4» в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона. 7 октября на их твит Руффало ответил вопросом «Парни, а мы можем поговорить об этом?».

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1049002764444061696

Стоит отметить — некоторые поклонники не поняли, что всё это является шуткой и стали защищать Руффало, перечисляя его достоинства как исполнителя роли Халка.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователь Anton Volkov выложил на своей странице в Twitter видеозапись, в которой он показал, как расшифровал в аудиоредакторе слова Марка Руффало, касающиеся полного названия четвёртой части «Мстителей».

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