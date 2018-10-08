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Книжная выставка «Столпы духовности» открылась в Астане

Культура

Выставка открылась в библиотеке первого президента Казахстана

Книжная выставка «Столпы духовности» открылась в Астане
Afshad
Коран

Астана, 8 октября 2018, 10:39 — REGNUM  В Астане состоялась церемония открытия тематической книжной выставки «Столпы духовности», которая посвящена VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий, сообщает 8 октября издание BNews.

Выставка открылась в библиотеке первого президента Казахстана. На выставке представлены редкие экземпляры священных книг мировых религий, в том числе рукописи Корана, датируемые XVIII—XIX веками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане состоится VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятие планируют посетить лидеры нескольких государств, в том числе президент Сербии Александр Вучич, а также заместитель президента Индонезии.

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Политическая жизнь Казахстана
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