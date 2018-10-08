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Финал игры «Ходячие мертвецы» за Telltale Games доделает студия Skybound

Культура

Об этом поклонникам вселенной рассказал её создатель Роберт Киркман

Нью-Йорк, США, 8 октября 2018, 10:11 — REGNUM  Финальный сезон игры «Ходячие мертвецы» за Telltale Games завершит компания Skybound. Об этом 7 октября сообщил портал Screen Rant со ссылкой на слова Роберта Киркмана.

https://twitter.com/screenrant/status/1048969409996439552

Компании заключили соответствующее соглашение. Некоторые СМИ позже сообщили, что Skybound будет пытаться собрать под своим крылом максимально возможное количество бывших участников проекта, работавших на Telltale.

«Завершим историю Клементины как нужно! Побробности будут сообщены позднее», — такие слова Skybound опубликовала на своей странице в Twitter.

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Напомним, в сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что студия Telltale Games может быть закрыта после выпуска второй серии финального сезона. Актриса озвучки Мелисса Хачинсон рассказала, что из Telltale Games были уволены 250 сотрудников, доделывать серию остались лишь 25 человек.

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