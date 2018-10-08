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Британские музыканты написали Терезе Мэй открытое письмо по Brexit

Культура

В послании говорится, что Brexit нанесёт непоправимый ущерб британскому культурному влиянию в мире

Лондон, 8 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Несколько известных британских музыкантов направили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй открытое письмо, в котором заявили свое несогласие c необходимостью Brexit. Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что письмо, автором которого является музыкант Боб Гелдоф, было подписано такими известными деятелями музыкальной сферы страны, как Стинг, Деймон Албарн, Пол Саймон и другими.

По мнению музыкантов, процедура выхода Великобритании из ЕС нанесет серьезный ущерб шоу-бизнесу Соединенного Королевства, оборот которого составляет порядка £4,4 млрд в год. Также в письме говорится, что Brexit нанесёт непоправимый вред культурному влиянию страны в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов отложить Brexit на полгода, если займет пост премьер-министра страны.

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