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Монсеррат Кабалье похоронят в Барселоне вблизи могил родителей

Культура

С певицей хотят проститься тысячи простых граждан страны, также в Барселону прибыло большое число испанских политиков и деятелей культуры

Монсеррат Кабалье похоронят в Барселоне вблизи могил родителей
Скорбь

Барселона, Испания, 8 октября 2018, 08:30 — REGNUM  Знаменитая оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена там же, где покоятся ее родители, — на кладбище Сант-Андреу в Барселоне. Об этом со ссылкой на слова племянницы звезды оперной сцены пишет онлайн-издание Europa press.

Отмечается, что церемония прощания с певицей началась еще в субботу, 6 октября. С Кабалье хотят проститься тысячи простых граждан страны, также в Барселону прибыло большое число испанских политиков и деятелей культуры. Ожидается приезд в столицу Каталонии главы правительства Испании Педро Санчеса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Барселоне в возрасте 85 лет скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье.

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