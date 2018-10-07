Памятный знак Владимиру Высоцкому открыли в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Памятный знак поэту и артисту Владимиру Высоцкому открыли сегодня, 7 октября, в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Памятный знак установлен на стене одного из корпусов Российского Государственного педагогического университета (РГПУ) им. А. И. Герцена. Знак выполнен в виде бронзового барельефа 120 на 80 сантиметров с портретом Высоцкого, под которым выгравированы его автограф и строка одной из его песен: «Мир вашему дому!»

Авторы проекта — общественный деятель и бард Олег Демичев и скульптор Лариса Петрова.

На церемонии торжественного открытия присутствовали заслуженный архитектор РФ, мотогонщик и альпинист, напарник по связке и дублер Высоцкого в фильме «Вертикаль» Юрий Вебер, а также альпинистка Светлана Лепко.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов заявил в торжественной речи, что Высоцкий — человек мирового масштаба. Богданов выразил надежду на то, что будущие поколения будут читать Высоцкого с тем же чувством наслаждения и сопрчастности к времени, как слушают его сейчас.

Стоит отметить, что это первый памятный знак Высоцкому в Санкт-Петербурге. Установки барельефа в честь поэта автор проекта Демичев добивался более пяти лет.