Певческая капелла Санкт-Петербурга даст концерты в Австрии и Словакии

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM С концертами в Австрии и Словакии выступит хоровой коллектив Государственной академической капеллы города Санкт-Петербурга. Первое выступление хора состоится сегодня, 7 октября, в столице Австрии Вене. Об этом сообщает пресс-служба капеллы.

Свой первый концерт музыкальный коллектив даст в Соборе святого Стефана в Вене. В исполнении Певческой капеллы прозвучат произведения великих русских композиторов Дмитрия Бортнянского, Александра Архангельского, Павла Чеснокова и Георгия Свиридова.

В этот же день, 7 октября, в Вене пройдёт концерт «Популярная классика». В нём примут участие солисты симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов пианист Илья Чирскова и скрипач Николай Андреев. Мероприятие состоится в рамках Года музыки.

8 октября капелла выступит в Братиславе, в здании Словацкой филармонии. Гастроли капеллы завершатся 9 октября в словацком городе Пьештяни. Здесь капелла выступит в Доме искусств. В программе концерта будет русская духовная музыка и русские народные песни.

Концерты Санкт-Петербургской академической капеллы проходят при поддержке министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт».

Стоит отметить, что певческая капелла Санкт-Петербурга является старейшим профессиональным хором России. Хор был учреждён Иваном III в 1476 году. За пятьсот лет своей творческой деятельности капелла оказала огромное влияние на развитие музыкальной культуры в стране. Капеллу относят к числу лучших музыкальных коллективов в мире.