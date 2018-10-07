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В Тюмени пройдет фестиваль научного кино

Культура

Фестиваль является передвижным и проходит во многих городах России

Тюмень, 7 октября 2018, 15:43 — REGNUM  Кинопоказы в рамках фестиваля актуального научного кино (ФАНК) пройдут в Тюмени 10 октября на двух площадках, согласно расписанию фестиваля.

В рамках проекта ФАНК, реализуемого при поддержке министерства образования и науки России, проходят показы полнометражных научных документальных фильмов. Фестиваль является передвижным и проходит во многих городах России.

Организаторы ФАНК анонсировали два показа в Тюмени 10 октября. Первый пройдет на площадке театрального центра «Космос». В 18:00 зрителям прочитают лекцию «Пластик 2.0. Перспективы жизни после переработки», после чего пройдет показ и обсуждение фильма «АльфаГо».

На площадке Школы перспективных исследований будет представлен фильм «Автоматизация и работа будущего».

Напомним, первым показом проекта ФАНК стала премьера фильма Екатерины Еременко «Буквальная геометрия», прошедшая 13 октября 2015 года в Москве.

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