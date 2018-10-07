Выставка детских книг XVIII — XX столетий состоится в Москве

Москва,
7 октября 2018, 12:41 — REGNUM Выставка «Книги старого дома: мир детства
Вниманию посетителей выставки будут представлены редкие книги, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века, а также детские игрушки, предметы быта и живопись XVIII — XX веков.
На выставке можно будет полистать многие из понравившихся книг, а также послушать комментарии бесплатного аудиогида.
В экспозиции будут представлены такие книги, как «Степка-растрепка» Генриха Гофмана, которую называют поучительной страшилкой, детский рукописный «Наш журнал», который был создан детьми и издан их родителями-хуожниками.
Также посетители смогут увидеть на выставке известные детские журналы «Светлячок», «Тропинка», «Подснежник», «Задушевное слово», «Галчонок» и другие, которые во многих семьях передавались из рук в руки и были прочитаны детьми множество раз.
Кроме того, в экспозицию вошли деткие рисунки, поделки, фотографии и предметы быта. Дополняют выставку работы художников Жана Лорана Монье, Юлия Клевера, Виктора Боброва, Владимира Маковского и других, которые были предоставлены Новгородским музеем-заповедником.
Открытие выставки состоится 23 октября.
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