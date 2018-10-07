Состоялся дебют певицы Венеры Гимадиевой на сцене Вашингтонской оперы

Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Театральный сезон 2018−2019 годов открылся в Вашингтонской национальной опере (ВНО) спектаклем Джузеппе Верди «Травиата» с российской певицей Венерой Гимадиевой в главной роли. Об этом сообщает 7 октября телеканал «Культура».

Выступление на сцене ВНО, которая является сценой главного театрально-концертного комплекса Вашингтона — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, стало дебютным для российской оперной певицы.

Певица сообщила, что для утверждения её кандидатуры на главную роль в спектакле представитель ВНО специально приезжал прослушивать её в Берлин ещё несколько лет назад.

При этом Гимадиева уже не первый раз сотрудничает с режиссёром спектакля Франческой Замбелло, одним из самых востребованных театральных режиссёров на сегодняшний день в мире. В 2012 году Гимадиева уже солировала в опере «Травиата» в постановке Замбелло, но это было в Москве, на сцене Большого театра.

Российская певица выразила надежду на продолжение сотрудничества с ВНО, но при этом пояснила, что конкретных планов по этому поводу пока нет. Гамадиева рассказала, что в мире оперы сейчас работают по контрактной системе, когда солист не находится постоянно в штате театра, а договор о сотрудничестве заключается на конкретную постановку.

Напомним, что оперная певица Венера Гимадиева является одной из самых успешных российских оперных звёзд на Западе. Она выступает в самых известных оперных театрах мира. Гимадиева является лауреатом Премии президента РФ и театральной премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль.