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Актер Скотт Уилсон скончался на 77 году жизни

Культура

Причиной смерти Уилсона стали осложнения от лейкимии

Лос-Анджелес, США, 7 октября 2018, 07:47 — REGNUM  Американский актер Скотт Уилсон, сыгравший более 50 ролей в кино и сериалах, умер в своем доме в Лос-Анджелесе. СМИ об этом сообщил представитель актера Доминик Манчини.

Манчини уточнил, что причиной смерти Уилсона стали осложнения от лейкимии. В марте актеру исполнилось 76 лет.

«Уилсон был настоящим национальным сокровищем. Человеком со спокойным голосом и нежной душой», — отметил Доминик Манчини.

Скотт Уилсон дебютировал на экране в 1967 году. Актер исполнил роли в многочисленных фильмах, среди которых «Солдат Джейн», «Перл-Харбор», «Судья Дредд» и «Мертвец идёт».

Мировую известность Уилсону принесли роли в сериалах «C.S.I.: Место преступления» и «Ходячие мертвецы».

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