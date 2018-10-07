Личная жизнь в картинках: ТОП-10 блогов иллюстраторов

Анастасия Алексеева, , 12:32 — REGNUM

Всё чаще на просторах Instagram появляются не только фотографии, но и различные иллюстрации: будь то комиксы, выполненные в примитивном стиле, или полноценные цифровые шедевры. За счёт возможности быстро и просто делиться своими творческими работами талантливые иллюстраторы привлекают внимание не только людей, работающих в этой сфере, но и обычных пользователей. ИА REGNUM подготовило подборку блогов иллюстраторов, чьи работы не только приносят эстетическое удовольствие, но и рассказывают о жизни своих создателей.

@paneka_art

Блог Кати — собрание скетчей, главной героиней которых выступает сама иллюстратор. Посредством рисунков девушка рассказывает о различных жизненных моментах, в которых каждый подписчик может узнать себя: сборы в отпуск, нежелание учиться, сонное утро и другие вещи. Кроме того, Катя рисует портреты, выполненные в том же стиле, что и скетчи.

https://www.instagram.com/p/BoHFu-dh364/

@gemmacorrell

Профессиональный иллюстратор из Англии Джемма Коррел также специализируется на скетчах, однако рассказывает не только о себе. В блоге Джеммы можно встретить рисунки на самые разные темы: еда, интернет, развлечения и, конечно, животные. Иллюстратор регулярно посвящает скетчи своим домашним питомцам — мопсам.

https://www.instagram.com/p/Bevt_L6jnKb/

@ana_godis

Иллюстратор из Одессы Ana Godis рисует в технике 2D-анимации. Узнать её работы очень легко благодаря необычному стилю. Недавно девушка начала работать над комиксом о нестандартной паре — девушке-призраке и парне-вампире. Новые страницы истории Ana Godis регулярно публикует в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bn9DNkpHBR5/

@poorlydrawnlines

Poorly Drawn Lines — веб-комикс карикатуриста Резы Фаразманд, который состоит из сатирических и абсурдных историй. Здесь можно встретить космические путешествия, сверхъестественные явления, научную фантастику, дружбу и даже рассмотреть экзистенциальные посылы. Например, герои комиксов рассуждают о том, можно ли буквально воспринимать фразу «Всё будет хорошо». Истории Фаразманд пользуются такой высокой популярностью, что уже трижды выходили в виде бумажных книг.

https://www.instagram.com/p/Bntn0BUHrEq/

@pollisgallery

Кто сказал, что рисовать можно только на бумаге, планшете или других приспособленных для этого поверхностях? Художница Полина в качестве основной площадки для своих рисунков использует бумажные стаканчики. Портреты известных людей и не очень известных животных, узнаваемые места Москвы, еда и растения превращают обычные стаканчики в настоящие шедевры.

https://www.instagram.com/p/BmGY9N3nmz-/

@janicesung

Иллюстратор из Торонто Дженис Сунг специализируется на портретах. В 2017 году она запустила проект «Лица», в который вошли более 150 портретов разных людей. С его помощью иллюстратор хотела продемонстрировать разнообразие человеческих лиц и показать истинную красоту нашей индивидуальности.

https://www.instagram.com/p/Bn16t1ehl1C/

@gre_ol

Оля Гребенник по образованию архитектор, но после рождения сына стала иллюстратором детских книг. Сейчас на её счету уже семь изданий, среди которых «Сборник народных карельских сказок», «Замок графа Орфографа», «Шарф для поезда» и другие. Погрузиться в мир детства можно и в блоге Оли, где главными героями стали лисы в самых разных образах.

https://www.instagram.com/p/BniXHfMBrhe/

@smilewithfriends

Детского иллюстратора из Санкт-Петербурга Юлию Григорьеву на творчество тоже вдохновляет ребенок. Она рисует зверей и сказочные сюжеты для своего сына и собственного проекта Smile with friends. Это семейная мастерская, в которой создают постеры, открытки, текстиль и другие вещи с фирменными иллюстрациями. Кроме того, Юлия сотрудничает с издательством МИФ и создала детскую раскраску-плакат «Новогодняя».

https://www.instagram.com/p/BnIgTTmjFzW/

@pusheen

Нарисованная кошка Пушин наверняка знакома многим пользователям. Персонажа создала иллюстратор Клэр Белтон, взяв за прототип собственного питомца и наделив его человеческими качествами. Пушин готовит есть, учит уроки, играет в бейсбол и занимается другими вещами, не свойственными для животных. Кошка стала любимым персонажем многих юзеров, о чём говорит более 1 млн подписчиков и различная продукция с символикой Пушин.

https://www.instagram.com/p/BnMOrQUgvOl/

@angelinemelin

Иллюстратор Анджелина Мелин известна не только как сотрудница модных издательств и создательница дизайна для гаджетов, но и как блогер. Большую часть контента в её Instagram составляют иллюстрации в особенном стиле Анджелины. Девушки без носа и ресниц, похоже, становятся популярны, а с рисунками иллюстратора выпускают аксессуары и футболки.

https://www.instagram.com/p/Bof-6kSgCAm/

Для многих творческих людей Instagram становится не просто площадкой, на которой можно поделиться фотографиями, но и платформой для размещения собственных работ, в том числе творческих. Иллюстраторы не стали исключением. Впрочем, публикуя свои рисунки, они таким образом делятся еще и личными историями. Кто-то открыто рассказывает о себе с помощью скетчей и комиксов. Другие же делают это нативно, позволяя подписчикам лишь немного приоткрыть ширму личной жизни и понять, что волнует художника. В любом случае в каждой иллюстрации прослеживается самобытность иллюстратора в разных проявлениях, а каждый рисунок можно сравнить с новым эпизодом интересного сериала, который к тому же приносит эстетическое удовольствие.

Читайте ранее в этом сюжете: «Всегда после школы работала»: блогер об Instagram, SMM и бизнесе