Вышел трейлер мини-сериала «Благие знамения»

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM На портале YouTube появился трейлер мини-сериала «Благие знамения», снятого по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Сериал, который выйдет в эфир в 2019 году, рассказывает о действиях ангела и демона, которые пытаются предотвратить библейский апокалипсис.

Напомним, роман «Благие знамения» (Good Omens) был впервые опубликован в 1990 году. Он написан в жанре юмористического городского фэнтези.

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