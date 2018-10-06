Певица из Калужской области победила в телешоу «Голос 60+»

Калуга, , 16:19 — REGNUM 62-летняя певица из калужского Обнинска, заслуженная артистка России Лидия Музалёва 5 октября в прямом эфире федерального телеканала одержала победу в популярном шоу «Голос 60+». По результатам голосования Лидия Музалёва получила 51,7% голосов телезрителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В качестве приза Музалёва получила один миллион рублей и стала обладательницей винилового диска с песнями всех участников проекта «Голос 60+».

Сегодня в Калуге, на сцене областной филармонии победитиельница телешоу «Голос 60+» представит программу, посвящённую своей 40-летней творческой деятельности.

Как ране сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года победителем четвертого сезона популярного музыкального шоу «Голос» на российском Первом канале по итогам зрительского голосования стал иеромонах Фотий (Виталий Мочалов). За победителя отдали свои голоса 76% телезрителей. Иеромонах Фотий в финале телешоу исполнил композицию «Per te» («Для тебя»). Ему вручили статуэтку и ключи от автомобиля Lada XRAY и контракт с компанией Universal Music Russia.

Напомним, первый выпуск вокального телевизионного шоу «Голос» вышел в эфире Первого канала в октябре 2012 года. Проект является российской адаптацией шоу голландского телевидения The Voice.

Читайте также: За победителя шоу «Голос» проголосовало 76% телезрителей