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В Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Таджикистана

Культура

В рамках фестиваля пройдет выставка современных таджикских художников

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Таджикистана
Franrasyan
Таджикские девушки

Москва, 6 октября 2018, 13:16 — REGNUM  С 6 по 10 октября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Таджикистана. В столице открытие состоится 7 октября на Новой сцене Большого театра, в Петербурге праздничный концерт пройдет 8 октября в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

На фестивале выступят Государственный ансамбля танца «Лола», хореографический коллектив «Парасту», а также народные артисты республики Адхам Халиков, Давлатманд Холов, а также Шарофат Усмонова, Мухаммадрафи Кароматулло, Сохибназар Аловатов и другие.

В рамках Дней культуры Республики Таджикистан также пройдут выставка работ современных художников, фотовыставка «Современный Таджикистан» и книжная ярмарка в Российской государственной библиотеке.

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Культурная хроника
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