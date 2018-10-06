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Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн самоуничтожилась

Культура

В раме картины включился скрытый измельчитель бумаги, как только она была продана с молотка

Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн самоуничтожилась
Satish Krishnamurthy
Бэнкси. Девочка с воздушным шаром. 2002

Лондон, 6 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Одна из самых известных работ совершенно неизвестного художника под псевдонимом Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась сразу после того, как её продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Об этом сегодня, 6 октября, пишет Daily Mirror.

Единственный экземпляр этой незамысловатой картины Бэнкси выполнил на холсте акриловыми красками в 2006 году. Картина стала копией с граффити Бэнкси 2002 года.

Полотно было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось в итоге, был встроен шредер.

Изначально картина «Девочка с воздушным шаром» оценивалась примерно в $250−400 тысяч, но в итоге была продана на аукционе Sotheby’s за $1,4 млн. Сразу после удара молотка и объявления о продаже, в картине включился измельчитель бумаги, который изрезал холст на мелкие полоски, правда не до конца.

Представители аукционного дома связались с покупателем, который выразил удивление произошедшим. Сейчас обсуждаются дальнейшие действия с картиной. Стоит отметить, что по правилам аукциона, покупатель может отказаться от лота, если он был поврежден.

Однако различные «искуствоведы» уже спешат заявить, что от частичного уничтожения картина Бэнкси только поднялась в цене.

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