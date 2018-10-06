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В Петербурге пройдет Заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ

Культура

Деятельность Совет по культурному сотрудничеству, созданного в 1995 году, направлена на дальнейшее взаимодействие стран в гуманитарно-культурной сфере

В Петербурге пройдет Заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ
Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади. 1870

Москва, 6 октября 2018, 12:56 — REGNUM  12 октября в Таврическом дворцев Санкт-Петербурге состоится открытие XXXIII заседания Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств. На нем будут обсуждены выполнение Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016−2020 годы и План мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На повестке дня также вопросы проведения Международной выставки Art Expo стран СНГ, подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, организации Молодежных Дельфийских игр, издания межгосударственного журнала о культуре и искусстве «Содружество искусств».

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Культурная хроника
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