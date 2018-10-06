В Петербурге пройдет Заседание Совета по культурному сотрудничеству СНГ

Москва, , 12:56 — REGNUM 12 октября в Таврическом дворцев Санкт-Петербурге состоится открытие XXXIII заседания Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств. На нем будут обсуждены выполнение Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016−2020 годы и План мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На повестке дня также вопросы проведения Международной выставки Art Expo стран СНГ, подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, организации Молодежных Дельфийских игр, издания межгосударственного журнала о культуре и искусстве «Содружество искусств».