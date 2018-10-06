Солсбери, Великобритания, , 12:37 — REGNUM В английском городе Солсбери, где якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия, пройдёт концерт классической музыки под названием «Из России с любовью». Об этом сегодня, 6 октября, пишет британская газета Daily Mail.

Выступление пианистов должно состоятся в церкви Святого Мартина 13 октября. В программе концерта — произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Церковь Святого Мартина находится в трех километрах от дома Скрипалей.

Как рассказала организатор этого концерта — Джил Болтон — мероприятие было запланировано ещё год назад, до мартовского инцидента со Скрипалями и не имеет к этому делу и поднятой вокруг него шумихи никакого отношения.

При этом Болтон выразила сожаление, что для концерта она выбрала название книги известного британского писателя Яна Флеминга — «Из России с любовью». В этом произведении вымышленный агент британских спецслужб Джеймс Бонд противостоит советским спецслужбам и международной террористической организации СПЕКТР. По произведению был снят одноименный фильм, ставший вторым в серии фильмов о Джеймсе Бонде.

«Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу», — сказала Болтон.

Напомним, что британские власти с упорством, достойным лучшего применения, продолжают утверждать, что за отравлением Скрипалей стоят российские спецслужбы.