Премьер-министр Испании выразил соболезнования в связи со смертю Кабалье

Мадрид, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью всемирно известной оперной певицы Монсеррат Кабалье. Соотвествующее сообщение он опубликовал сегодня, 6 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Грустная новость. Умерла великая посол нашей страны, всемирно признанная оперная певица сопрано. Монсеррат Кабалье, ее голос и нежность всегда останется с нами», — написал глава испанского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Монсеррат Кабалье скончалась в одном из госпиталей Барселоны сегодня в возрасте 85 лет.

Мировой успех к Кабалье пришел в 1965 году после исполнения в американской опере «Карнеги-холл» партииЛукреции Борджиа в одноименной опере Доницетти, когда Монтсеррат Кабалье пришлось заменить другую звезду классической сцены Мэрилин Хорн.

В последующие десятилетия Кабалье блистала на ведущих оперных сценах мира. Её коньком было партии в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Однако Каблье не боялась экспериментировать, и в конце 80-х годов XX века она выступила совместно с рок-звездой Фредди Меркьюри — лидером музыкального коллектива Queen. Совместно они записали песни для альбома «Барселона».

Одноименная композиция была исполнена знаменитым дуэтом на Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Каталонии. Хит побил все рекорды мировых чартов и стал гимном не только Олимпиады, но и всего автономного сообщества Испании.

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