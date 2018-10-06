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«Весь мир – Театр»: Эдвард Радзинский представляет исторические портреты

Культура

Наполеон и Грозный, Сталин и Распутин предстанут на сцене в этот вечер в одном лице

Москва, 6 октября 2018, 11:52 — REGNUM  6 октября в Концертном зале им. Чайковского в Москве состоится моноспектакль Эдварда Радзинского «Весь мир — театр». Известный писатель представляет серию исторических портретов: Наполеон, Грозный, Лжедмитрий, Сталин, Распутин. Они все удивительно переплетаются во времени и пространстве, создавая картину прошлого созвучного с настоящим. Но выступление Радзинского это не простой монотонный рассказ со сцены, это настоящая искрометная творческая импровизация, завязанная на плотной исторической драматургии.

До этого в различных концертных залах страны с успехом прошли циклы монологов «Загадки истории» и «Гибель галантного века». Телеверсии были показаны на ведущих каналах.

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Культурная хроника
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