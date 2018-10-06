Суббота, 6 Октября 2018 года
11:41:43 МСК

В Бородино пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год»

Культура

В рамках фестиваля пройдет выставка бронетехники времен Великой Отечественной войны

Можайск, Московская область, 6 октября 2018, 11:02 — REGNUM  13−14 октября в музее-заповеднике «Бородинское поле» пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Праздник посвящен 77-й годовщине Битвы под Москвой. На фестивале будет воссоздан эпизод боя, который отгремел на Бородинском поле в октябре 1941 года. В смотре примут участие более 500 реконструкторов из военно-исторических клубов разных городов страны. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На территории музея-заповеднике «Бородинское поле» пройдет выставка бронетехники начала Великой Отечественной войны — Т-1, БТР-222, БТР-321, мотоциклы, тягач КРУПП, ПАК-36, артиллерийские орудия, огнестрельное оружие. Также будут представлены старинные автомобили из Музея автомобильной истории.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить