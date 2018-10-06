В Бородино пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год»

Можайск, Московская область, , 11:02 — REGNUM 13−14 октября в музее-заповеднике «Бородинское поле» пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Праздник посвящен 77-й годовщине Битвы под Москвой. На фестивале будет воссоздан эпизод боя, который отгремел на Бородинском поле в октябре 1941 года. В смотре примут участие более 500 реконструкторов из военно-исторических клубов разных городов страны. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На территории музея-заповеднике «Бородинское поле» пройдет выставка бронетехники начала Великой Отечественной войны — Т-1, БТР-222, БТР-321, мотоциклы, тягач КРУПП, ПАК-36, артиллерийские орудия, огнестрельное оружие. Также будут представлены старинные автомобили из Музея автомобильной истории.