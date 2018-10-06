В Москве пройдет Фестиваль французского кино

Москва, , 10:19 — REGNUM С 9 по 14 октября в Москве в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» пройдет V Фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANÇAIS».Он организован при поддержкеПосольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез.

Откроется смотр в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском"гала-премьерой фильма «Основано на реальных событиях». Картину зрителям представит актер Венсан Перес. Мировая премьера психологического триллера состоялась на 70-м Каннском кинофестивале вне конкурса.

В рамках фестиваля в 16 городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.